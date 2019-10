Scomparso un anziano a Licata, forse suicidio

Facebook



Un anziano 81 enne è scomparso dalla serata di ieri a Licata, in provincia di Agrigento. La sua auto e le sue scarpe sarebbero state trovate in prossimità del fiume Salso vicino un ponte cosa che aveva fatto pensare potesse esser stato trascinato via dall’ondata di maltempo ma i Carabinieri sarebbero adesso convinti che potrebbe essersi lanciato di proposito nel fiume perché ricostruendo gli spostamenti con i familiari pare che la scomparsa risalga ad alcune ore prima dell’ondata di maltempo che sta flagellando la zona. Il pensionato era malato da tempo.

Già dall’alba sono arrivati i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Palermo che insieme a forze dell’ordine e Protezione Civile stanno cercando l’uomo.

