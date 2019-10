Scomparso dal 5 settembre è stato ritrovato il cadavere del nisseno Salvatore Dauria. Sembra suicidio

Facebook



Il cadavere di Salvatore Dauria, un nisseno scomparso dallo scorso 5 settembre, è stato ritrovato in un bosco nei pressi di Piazza Armerina. L’uomo pare che stesse attraversando un momento difficile e che fosse pertanto depresso. Il 52 enne, frequentatore della parrocchia San Pio X, era scomparso improvvisamente, con sé secondo i familiari, aveva soltanto circa 200 euro e null’altro. Malgrado le ricerche non si avevano più tracce di lui fino a oggi, quando un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato nei boschi vicino Piazza Armerina nell’ennese. Gli investigatori propendono per l’ipotesi del suicidio, ma sarà l’esame autoptico a stabilire le esatte cause del decesso.

In un articolo sulla sua scomparsa del “Quotidiano di Gela” lo scorso 13 settembre veniva segnalato come l’uomo fosse stato visto prendere il pullman che va verso Gela e che termina la sua corsa proprio a Piazza Armerina. Della scomparsa si era occupato che il giornale Fanpage.it.