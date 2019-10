Riclassificare il distaccamento di Riposto dei VVF, appello ai sindaci di Giarre e Riposto

Facebook



Shares

Pubblichiamo la lettera appello ai sindaci dei comuni catanesi di Giarre e Riposto. Necessità cui bisogna andare incontro perché non si può parlare sempre di “angeli” e poi ritrarre sempre la mano quando tocca a noi aiutarli

Al sindaco di Giarre

Dott. Angelo D’ANNA

Al sindaco di Riposto

Dott. Enzo CARAGLIANO

Il distaccamento di Riposto, tra i più importanti nel comprensorio catanese, copre un territorio di oltre 60.000 abitanti, situato in una zona turistica e limitrofa a zone importantissime come Giardini Naxos e Taormina.

Situato nel litorale ripostese (zona turistica attigua a Torre Archirafi, con densità abitativa nei periodi estivi molto alta) è uno dei distaccamenti provinciali catanesi, con più elevato numero di interventi, circa 1400 annui.

La classificazione del distaccamento in oggetto, allo stato attuale -SD3- non rispecchia assolutamente la mole di lavoro e di rischio elevato -sismico, vulcanico e idrogeologico- del territorio. A parità di interventi, in molti comuni d’Italia, con meno rischi ed interventi espletati, possiamo notare come la differenza di classificazione, fa la differenza, cioè SD5 (14 unità per turno e 56 nel totale dei 4 che si effettuano) l’SD3 prevede un organico di 8 unità per turno, per un complessivo di 32 a completamento dei 4. Ci teniamo a precisare, oltre a non essere assolutamente d’accordo, sul sottodimensionamento di personale (allo stato attuale, non è completo l’organico, mancano circa 5/6 unità per avere l’organico a regime SD3) del distaccamento in oggetto, Riposto è la sua popolazione, hanno il diritto ad una riclassificazione a massima categoria, per peculiarità e di interventi.

Altresì, sarebbe pragmatico, nei periodi estivi (dove la densità turistica aumenta a dismisura) un presidio acquatico,sommozzatori e specialisti nautici- vista anche la presenza di un porto turistico non indifferente.

Avere dette figure, e mezzi acquatici o alluvionali, è oramai improcrastinabile. Il territorio di Riposto e di comuni limitrofi, li devono avere!

La miglioria del distaccamento in oggetto, tra i più importanti del territorio etneo,è indispensabile. Ci rendiamo conto e siamo coscienti, che la problematica esposta, non è di celere e facile soluzione ma, con un vostro

aiuto, e sollecito verso il dipartimento dei vigili del fuoco, il ministro degli interni e da tutti gli organi competenti, potrebbe fare da monito, magari con studi accurati (anche se non necessario, parliamo di realtà) potrebbero

portare i frutti sperati.

Codesta OS, chiede, nelle more delle vostre possibilità, di poter instaurare un dialogo, atto alla miglioria del distaccamento di Riposto, che inciderebbe positivamente sulla risposta alla popolazione (cosa che già avviene, ma con molte difficoltà) una sicurezza maggiore per noi vigili del fuoco.

A nostro parere la cittadinanza ed il nostro territorio, tutto, merita la giusta attenzione, dal governo e del nostro dipartimento.

Cordialmente.

Il coordinatore regionale USB VVF – Sicilia

Carmelo BARBAGALLO