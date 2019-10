Morto a 38 anni a Trapani per uno scontro frontale

Facebook



Shares

Davide Di Gregorio, 38 anni, trapanese, è la vittima di un tragico scontro frontale tra due auto, avvenuto nella serata di mercoledì, forse per un sorpasso azzardato, a Valderice lungo una strada secondaria -via Crocci- che in questi giorni sarebbe divenuta ad alta densità di traffico perché utilizzata come percorso alla Statale 187 che collega Valderice a Trapani e che è chiusa per lavori di manutenzione. Ferito il conducente dell’altra auto coinvolta nel sinistro. Sul posto oltre al 118 e alle forze dell’ordine sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere dell’utilitaria, sembra una Fiat Seicento.

Immagine di repertorio