Militari di Sigonella e Lions insieme per pulire il lungomare

A partire dalle 9.30 di oggi, sabato 5 ottobre, i Lions catanesi insieme a un gruppo di marines di stanza presso la base di Sigonella e ad alcune associazioni di volontari, si incontreranno per ripulire un tratto del lungomare di Catania. L’iniziativa prende il nome di “I Lions per L’Ambiente: Giornata Ecologica per la pulizia del Lungomare di Catania“. Questi i Club che hanno aderito all’iniziativa: Lions Club Catania Porto Ulisse (presidente Giorgio Blanco), Lions Club Catania Gioeni (presidente Patrizia Condorelli), Lions Club Catania Est (presidente Toti Illari), Lions Club Catania Val Dirillo (presidente Maddalena Vincenzino), Leo Club Catania Gioeni (presidente Alessio Vitanza), Leo Club Catania Est (presidente Martina Di Stefano).

Appuntamento in piazza Nettuno con la collaborazione dell’assessorato all’Ambiente del Comune di Catania. Parteciperanno anche l’Associazione Pescatori di San Giovanni Li Cuti, l’Associazione “Salviamo i Boschi” e l’Associazione “ Sigonella Scuba-Club”.

Le aree ripulite sono scogliera, San Giovanni Li Cuti, Viale Ruggero di Lauria. “I Club services intendono scendere in campo – unitamente alle Associazioni civiche partecipanti ed alla Marina Americana – per svolgere un ruolo di sensibilizzazione delle nostre comunità al rispetto dell’ambiente ed alla promozione di comportamenti civicamente corretti” ha dichiarato Blanco.

I marines spesso partecipano a operazioni di pulizia e sensibilizzazione come spiegato (ma noi ci eravamo accorti di ciò) da Alberto Lunetta, Responsabile Relazioni Esterne della NAS americana.