LE POULAIN di Mathieu Sapin. Martedì 22 ottobre, ore 21 Cinema De Seta

Facebook



Shares

LE POULAIN di Mathieu Sapin

Francia / 2018 / 97’

con Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles Cohen, Brigitte Roüan

Versione originale francese con sottotitoli in italiano. Ingresso libero

Il fumettista Mathieu Sapin debutta al cinema con una commedia al contempo mordente e leggera sui retroscena di una campagna politica Arnaud Jaurès, 25 anni, novizio in politica, per puro caso entra nella squadra di campagna elettorale di un candidato alle elezioni presidenziali. Diventa l’assistente di Agnès Karadzic, direttrice della comunicazione, donna di potere e di esperienza che lo attira e lo affascina. Senza risparmiarlo, lo inizia alle strategie di campagna elettorale, e, al suo fianco, lui osserva le rivalità in seno alla squadra, abbandonando a poco a poco la sua ingenuità per scalare le gerarchie.

Il fumettista Mathieu Sapin debutta al cinema con una commedia al contempo mordente e leggera sui retroscena di una campagna politica. Mischiando elementi che suonano molto veritieri (trattati con un’ironia e una velocità che ne smorzano delicatamente il contenuto altamente ridicolo e feroce) con una scalata più classicamente romanzesca (quasi alla Balzac), Le Poulain traccia un

quadro divertente di un mondo di squali intercambiabili che affogano spesso in un bicchiere d’acqua, ma pronti ad accoltellarsi con il sorriso.