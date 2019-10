Le condizioni in cui versa il Boschetto Plaia di Catania e le proposte per renderlo più sicuro

Facebook



Shares

Monitoraggio, ascolto delle associazioni e degli sportivi e piani di rilancio con cui coinvolgere gli imprenditori. Queste sono solo alcune delle proposte che il comitato “Terranostra” rivolge all’amministrazione comunale per rivalutare il Boschetto della Plaia di Catania. Uno dei più importanti polmoni verdi della città in cui va garantita la perfetta e completa fruibilità dei catanesi e dei turisti. Archiviata la questione legata alla vendita dell’area, adesso occorre che tutti i soggetti interessati lavorino verso un unico obiettivo. Nel corso dell’ultimo sopralluogo nel parco il componente del comitato Carmelo Sofia ha raccolto una serie di spunti che formeranno un vademecum dettagliato che sarà consegnato alle istituzioni competenti. In particolare occorre evitare che il percorso sportivo e l’ingresso del parco si allaghino dopo ogni temporale. A questo bisogna aggiungere la ristrutturazione di alcuni arredi e la creazione permanente di fasce tagliafuoco contro gli incendi. Altro questione sottoposta all’attenzione del comitato da parte di sportivi e amanti della natura, che frequentano questo sito, è la continua opera di teppisti e maleducati che sporcano, imbrattano e danneggiano. Contenitori dei rifiuti rovesciati e lampioni danneggiati sono situazioni che non possono più essere tollerate.

Questo slideshow richiede JavaScript.