L’Associazione Famiglie Persone Down Catania presenta una mostra fotografica presso la sede di Motta Camastra dell’Antico Frantoio dell’Istituto per la Cultura Siciliana.

In anteprima vi presentiamo una breve photogallery invitando quanti potranno a partecipare sabato 5 ottobre.

