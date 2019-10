Facebook



15 ottobre 2019

”Here and Now“

il nuovo singolo di

MANU LEY

in radio, sulle piattaforme e negli store

(Rossodisera distr. Warner)

In radio, su tutte le piattaforme digitali e negli store ”Here and Now” il nuovo singolo di MANU LEY, scritto a quattro mani con Alessio Forlani. Il brano è parte di un progetto artistico di ampio respiro internazionale. Un primo singolo che è fusione tra vibrazioni Pop Rock, che parla d’amore, raccontato anche attraverso il video realizzato per le strade di New York con la regia di Francesco Picone e la direzione della fotografia di Giorgio Amendola for Imago Casting.

“Tra le strade di New York nasce la storia che racconto, una storia d’amore intensa, nata per caso, tra parole e musica. Una canzone scritta seduta per terra sotto il ponte di Manhattan a New York. Passeggiavo sul ponte di Brooklyn è già avevo in testa la melodia. Le parole sono nate di getto, necessarie per raccontare la storia e il desiderio di libertà di una donna amata – dice Manu Ley – che non prova più lo stesso sentimento per l’uomo che sta per lasciare e decide di andarsene perché è certa di poter vivere senza di lui, senza rimpianti.”

Manu Ley nasce a Viareggio, studia canto leggero e lirico, perfezionandosi nella scuola Vocal Classes di Luca Jurman dove ottiene diverse borse di studio e riconoscimenti.

Non si ferma e partecipa agli stage formativi presso il Cet di Mogol, ad Area Sanremo, ma anche all’estero.

Il percorso artistico di Manu Ley è fatto da un’intensa attività live in Italia e all’estero. Fondamentale infatti il lungo periodo trascorso a New York, dove ha svolto un’intensa attività live ed ha realizzato brani. Ha aperto importanti concerti tra cui quello di Roberto Vecchioni nel 2018 e quello di Edoardo Bennato nel 2019.

Manu Ley con la sua musica è stata ospite a diversi Premi Musicali tra cui il prestigioso Premio Lunezia, il Premio Tower Rock Band, il Premio Obelisco e il Premio Lucio Dalla. Attualmente Manu Ley sta preparando altri brani previsti in uscita nel 2020.