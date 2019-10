Il 19 ottobre al teatro Metropolitan di Catania concerto di Umberto Urso

Facebook



di Michele Creazzola

Il Teatro Metropolitan apre i battenti alla stagione musicale 2019/2020. Molti saranno i concerti in cartellone, artisti di varia formazione musicale renderanno vivo il programma catanese molto più che nelle passate stagioni, Alberto Urso è la novità più attesa. Dopo il successo ottenuto durante le precedenti date del tour a Roma e Napoli ed aver fatto registrare il tutto esaurito in ben due date a Milano, il vincitore di Amici 2019 torna nella sua terra natale per un concerto esclusivo a Catania. Un’occasione da non perdere poiché il concerto è unico per Calabria e Sicilia.

Momenti di grande emozione e concentrazione per il tenore e polistrumentista Alberto Urso che, dopo la pubblicazione del primo album “Solo” e dopo la vittoria del talent show di Maria De Filippi “Amici”, è impegnato su tre fronti importanti e cruciali per la sua carriera. Nei teatri più importanti d’Italia col debutto del suo primo “Solo live” tour; in tv, come tutor dello show del sabato sera di Canale 5 “Amici Celebrities” e in studio di registrazione, dove sta terminando il suo secondo album.

Il live tour organizzato da Friends&Partners ha debuttato a Roma domenica 29 settembre nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco Della Musica.

La voce straordinaria e potente di Alberto sarà accompagnata da una big band formata da 17 elementi: Francesco Piantoni al pianoforte, Eugenio Cattini alla chitarra, Lorenzo Nanni alle tastiere, Nicole Brandini al basso, Davide Savarese alla batteria. Si aggiungono 12 archi tra cui 3 primi violini, 3 secondi violini, 3 viole e 3 violoncelli.

Avremo dunque modo di ascoltare i brani di un artista che, sebbene all’inizio della sua notorietà, ha già segnato le tracce del suo cammino musicale fuori dai riflettori di “Amici”.