Gli “Amici del Museo Civico di Castelbuono” partecipano alla XVI Giornata Nazionale degli Amici dei Musei

Domenica 6 ottobre due tour guidati alla scoperta della Bellezza e della Spiritualità.

Gli “Amici del Museo Civico di Castelbuono” aderiscono alla XVI Giornata Nazionale degli Amici dei Musei in programma domenica 6 ottobre.

Organizzata in tutta Italia dalla FIDAM, la Federazione Italiana Amici dei Musei, col patrocinio del Mibac, la Giornata intende celebrare la Bellezza e la Spiritualità che sono coniugate nell’Arte Sacra.

“Siamo molto grati al Museo Civico di Castelbuono per aver sposato pienamente l’iniziativa volta alla scoperta dei “tesori sacri” custoditi nel “nostro” Castello. – afferma Luciana Cusimano, presidente dell’ Associazione – La Sezione di Arte Sacra del Museo Civico che, attualmente, ospita anche la mostra “Lux Vera” con gli ori e argenti sacri appartenuti al nobile casato dei Ventimiglia, e gli stucchi serpottiani che impreziosiscono la Cappella Palatina saranno protagonisti assoluti della Giornata.”

E’ stato previsto un doppio turno per la visita guidata. Il primo alle h. 11.00. Il secondo alle h. 16.00.

Ad accompagnare i soci nei tour sarà l’esperto Angelo Cucco che si ringrazia per la preziosa e gentile collaborazione.

Tutti le notizie sull’iniziativa sono consultabili sulla pagina Facebook “Amici del Museo Civico di Castelbuono”. Per maggiori info o per aderire all’Associazione inoltrare una email a amicimuseocivico@gmail.com