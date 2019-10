Enel Green Power: sabato 19 ottobre sarà aperta al pubblico la centrale idroelettrica dell’Alcantara

Facebook



Oltre le visite guidate all’impianto, tante le iniziative che si svolgeranno all’interno della Centrale Idroelettrica “Alcantara I Salto”, ubicata in Contrada Gravà, nel territorio di Castiglione di Sicilia.

Il prossimo sabato 19 ottobre, Enel Green Power, la società del Gruppo Enel leader nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, aprirà al pubblico la sua Centrale Idroelettrica “Alcantara 1° Salto”, ubicata in Contrada Gravà, nel Comune di Castiglione di Sicilia (CT).

La Centrale potrà essere visitata, gratuitamente, dalle 9:00 alle 17:00.

Scopo dell’iniziativa è per far conoscere come l’impianto, ad acqua fluente, produce “energia pulita per il territorio”. Sarà infatti possibile partecipare a una delle visite guidate che saranno organizzate in diversi orari della giornata e condividere alcuni momenti informativi e conviviali all’insegna della Dieta Mediterranea.

Organizzata anche grazie alla collaborazione dell’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara, la manifestazione sarà, infatti, anche un’occasione speciale per conoscere le persone, alcune eccellenze del settore agroalimentare locale, le particolarità e curiosità del mondo della biodiversità alimentare siciliana e dei corretti stili di vita, rispettosi della salute dell’uomo e dell’ambiente.

Oltre a conoscere la nuova “cultura dell’energia”, innovativa e sostenibile, promossa dal Gruppo Enel, la presenza del “Pullman Azzurro” della Polizia Stradale, una vera e propria aula multimediale itinerante, consentirà anche di meglio conoscere il tema della sicurezza stradale.

Attraverso un fitto programma di laboratori, percorsi didattici, visione di filmati e divertenti attività, gli agenti della Polizia Stradale avranno modo, infatti, di sensibilizzare i partecipanti con importanti messaggi di sicurezza ed educazione stradale.