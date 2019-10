Dusty: Il guasto continuo dell’isola ecologica di via Malta a Caltanissetta

Facebook



Annunciava trionfante la società Dusty, lo scorso 8 ottobre (quindi 11 giorni fa), il ripristino dell’isola ecologica automatizzata di via Malta a Caltanissetta: “Nuovo ulteriore passo in avanti a Caltanissetta, nel virtuoso percorso della raccolta differenziata, con la riapertura da martedì 8 ottobre, dell‘Isola ecologica di Via Malta“.

Su segnalazione di alcuni cittadini ci siamo recati presso la stessa isola ecologica questa mattina. Solo un cartello, scritto con una penna: GUASTO.

Ai lettori, all’amministrazione comunale, ai responsabili stessi dell’azienda di raccolta rifiuti le considerazioni.

Le fotografie sono scattate in data odierna.