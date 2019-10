Due fermati per l’omicidio di Luca Sacchi a Roma, svolta grazie ai genitori di uno dei due

Facebook



Ci sono due fermati per l’assassinio di Luca Sacchi, il 24 enne personal trainer romano che nel tentativo di difendere la sua fidanzata è stato assassinato a sangue freddo con un colpo di pistola alla testa, forse una calibro 38.

I due fermati sarebbero un 21 enne e un 22 enne italiani, residenti nel quartiere romano di San Basilio. La svolta grazie alla decisione dei genitori di presentarsi spontaneamente in un vicino commissariato di Polizia quando hanno capito il coinvolgimento del figlio nel gravissimo fatto di sangue decidendo così di denunciarlo. In commissariato il padre avrebbe detto “ha fatto una cazzata”. Il figlio denunciato avrebbe precedenti per spaccio di droga. La Polizia avrebbe quindi già fermato i due sospettati e li starebbe interrogando insieme ai magistrati. Non sono per adesso note le identità dei due fermati che sembrano appunto essere un 21 enne e un 22 enne. Secondo altre fonti un 20 enne e un 25 enne.