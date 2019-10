Facebook



Shares

Aveva appena 15 anni Giuseppe Roccasalvo ed era in sella al suo scooter quando per motivi in corso d’accertamento ieri avrebbe perso il controllo nei pressi della zona commerciale di Ragusa lungo la SS 514. Trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania nella notte oggi, nella tarda mattinata, è deceduto a causa dei violenti traumi riportati.