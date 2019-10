Cambiano i parcheggi a strisce blu in via Euplio Reina

Facebook



“Siamo alle solite, senza nessun preavviso ci siamo ritrovati gli stalli di sostare davanti alle nostre attività commerciali” lo riporta con sorpresa il presidente dei ristoratori della Fipe – Confcommercio di Catania Giovanni Trimboli.

“E’ successo tutto durante la notte – prosegue Trimboli – In via Euplio Reina sono state cancellate le strisce blu da un lato della strada e ridisegnate dall’altra, sul lato dove esercitano esercizi di somministrazione sia nelle ore diurne che serali. Un problema che riguarda un po’ tutti, una grande beffa per tutti coloro che pagano regolarmente l’occupazione del suolo pubblico. Ecco, ancora una volta ci ritroviamo a chiedere maggior rispetto e considerazione per chi lavora e soprattutto per chi esercita al centro storico, che ormai da tempo non è più da considerare un privilegio ma solo un aggravio di problematiche che sono in attesa di essere risolte. Pertanto sarebbe opportuno come chiediamo da tempo che si condividano con i commercianti tutte quelle scelte riguardanti la vivibilità commerciale. Pertanto chiediamo un incontro urgente con l’assessore di competenza per iniziare un percorso di collaborazione che porti a una preventiva conoscenza delle iniziative che possano avere effetti negativi anche se fatti in buona fede”.