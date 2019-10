Auto investe bimbi davanti asilo: tre in ospedale

Facebook



Shares

È accaduto questa mattina intorno alle 10.30 a Chieri (TO), davanti un asilo nido. L’auto, una Toyota Land Cruiser di proprietà del padre del gestore della struttura, era parcheggiata in una lieve salita quando per cause da accertare avrebbe iniziato a muoversi (forse un malfunzionamento del freno a mano) investendo cinque bambini. Di questi tre sono rimasti feriti e trasportati in ospedale: uno in codice rosso, uno giallo e uno in codice verde. I Carabinieri cercano di ricostruire l’esatta dinamica. Nessuno dei bambini sarebbe fortunatamente in pericolo di vita anche se permangono gravi le condizioni del bambino trasportato a mezzo elisoccorso in codice rosso.