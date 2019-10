Facebook



What’s There To Learn

il nuovo estratto da

THE FUTURE OF YOUR PAST

l’album di

MattO

Arriva il nuovo singolo di MattO in radio e sui digital store. Il brano cerca di rispondere a diverse domande: perché facciamo quello che facciamo? Perché prendiamo le decisioni – spesso sbagliate – anche se siamo bravi e rispettiamo le regole della società in cui viviamo?

E’ questa la tematica del brano intitolato “What’s There To Learn” – dichiara MattO – Un uomo come tanti si trova in tribunale, accusato di qualche reato o misfatto. Viene assolto, per poco, da una giuria, ma la domanda non lo fa dormire: perché ha fatto quel che ha fatto? Si saprà mai la verità? Se avesse la possibilità di vivere un’altra volta, cosa cambierebbe e si chiede: che cosa c’è da imparare da questa storia?

Anche questo brano è stato registrato negli studi Lakehouse Music a Asbury Park, nel New Jersey, luogo noto per essere il centro della musica e meta di artisti del calibro di Bruce Springsteen, Bon Jovi, South Side Johnny e Stevie van Zandt.

MattO si divide tra la Svizzera tedesca e gli Stati Uniti. É musicista, paroliere e produttore discografico. Dopo aver ottenuto una fama internazionale come autore di svariati brani, ha deciso di intraprendere la carriera di cantautore.

Il suo ultimo album “The Future of Your Past”, infatti, è frutto di anni di lavoro, di studio e come dice lo stesso artista, “non sarebbe stato possibile realizzare questo album se non avessi incontrato nel mio percorso tanti giovani talenti che mi hanno ispirato verso nuove sonorità”.