Allerta meteo arancione: a Catania e in diversi paesi dell’hinterland scuole chiuse martedì 8 ottobre

Vista l’allerta meteo arancione e gialla prevista per la giornata di martedì 8 ottobre, d’intesa con gli assessori alla protezione civile e alla pubblica istruzione, Alessandro Porto e Barbara Mirabella, e in accordo con il prefetto Claudio Sammartino, il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani. A seguire l’Ordinanza integrale che dispone la chiusura.

Analoga decisione è stata assunta dai comuni di Acireale, Aci Castello, Aci Sant’Antonio e Aci Catena.

L’allerta meteo preoccupa anche la zona messinese e già sono state deliberate le chiusure delle scuole di Roccalumera, Furci Siculo, Alì Terme, Nizza di Sicilia, Mandanici, Santa Teresa di Riva, Mongiuffi Melia, Letojanni e Pagliara.

A seguire l’ordinanza n° 166 del Comune di Catania: