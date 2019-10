25 enne uccide ex fidanzata e la famiglia di lei. Catturato dalla Polizia

Facebook



Orribile strage in Tirolo dove un 25 enne intorno alle quattro di questa mattina, per “gelosia”, avrebbe ucciso la giovane ex fidanzata 19 enne e quattro persone appartenenti alla famiglia della giovane: i genitori, il fratello e il nuovo fidanzato 24 enne.

Il drammatico fatto di sangue nella località sciistica di Kitzbühel in Tirolo. Dopo la strage il giovane si sarebbe costituito presso gli uffici della Polizei dove è stato interrogato. Per la strage l’uomo avrebbe usato una pistola appartenente al fratello.

Foto da Kronen Zeitung