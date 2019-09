Un italiano scomparso trovato ucciso e smembrato in Francia

Facebook



Vittorio Barruffo era scomparso lo scorso 9 luglio da Montalieu-Vercieu, il suo corpo smembrato è stato trovato ieri nella regione dell’Isére a Charlette. Il riconoscimento è stato possibile soltanto grazie all’analisi dentale fatta nel corso dell’esame autoptico.

Il corpo smembrato era avvolto in un telo di cellophane, presumibilmente è stato ucciso con diversi colpi alla testa dati da un oggetto contundente che non è stato ritrovato. L’uomo, che aveva 44 anni viveva in Francia con la sua compagna e lavorava in una pizzeria. Nel mese di giugno la compagna era rientrata in Italia e l’uomo avrebbe dovuto raggiungerla. Invece poi di lui non si è avuta più alcuna notizia e della sua scomparsa si è occupata anche la trasmissione “Chi l’ha visto”.