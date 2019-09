UE a Johnson: ultimatum Brexit proposta entro 12 giorni

Facebook



Ultimatum sulla Brexit a Boris Johnson da parte dell’Unione Europea. Entro 12 giorni dovrà presentare le sue proposte sulla Brexit evitando il no deal. L’ultimatum è arrivato dal premier finlandese e presidente di turno dell’Unione europea, Antti Rinne il quale riferendosi al presidente francese Emmanuel Macron ha affermato: “Siamo stati entrambi d’accordo sul fatto che è arrivato il momento che Johnson produca per iscritto le sue proposte, se esistono. Se non avremo ricevuto proposte entro la fine di settembre, allora è finita”.

All’inizio della prossima settimana la Corte Suprema del Regno Unito emetterà il giudizio sulla sospensione del Parlamento imposta da Johnson.