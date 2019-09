Problema di salute per Emma Marrone: da lunedì ferma per cure

Facebook



Con un breve post sul suo account ufficiale Instagram la cantante Emma Marrone avvisa i fan che salterà il prossimo appuntamento con un concerto previsto a Malta e dovrà affrontare delle cure.

In passato Emma ha già combattuto contro un tumore. In ogni caso Emma rassicura i suo fan “Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili. Per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di @radioitalia che ringrazio per l’immediata comprensione“.