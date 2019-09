Normativa americana forse consentirà di rimuovere tutti i video di Tiziana Cantone

Facebook



Shares

Ad annunciare la notizia all’agenzia Adnkronos è la mamma di Tiziana Cantone (la ragazza suicida a causa di alcuni video a sfondo sessuale che la ritraevano e che finirono in maniera incontrollata sul web). Dichiara la mamma, Maria Teresa Giglio “Finalmente qualcosa si è mosso a livello internazionale grazie alle leggi che ci sono negli Usa” che si dice critica, giustamente, anche in merito alla legge sul revenge porn approvata recentemente in Italia e incompleta in più parti. E dichiara che a volte, in momenti di grande sconforto, anche lei stessa ha pensato di “farla finita” come la povera 31 enne Tiziana a causa dell’immobilismo istituzionale. I colossi del web infatti fanno finta di non accorgersi di quanto accade e le Istituzioni italiane non sono mai riuscite a imporre una linea precisa in merito. Cosa che ha provocato non pochi danni psicologici a parecchie “vittime” del web.

Adesso la signora Giglio riferisce d’essere stata contattata dai legali che seguono la sua vicenda perché avvisati dagli Stati Uniti della creazione di una nuova indagine condotta da un pool di hacker statunitensi e investigatori informatici che lavorano in modo legale e che occupandosi di copyright hanno scoperto per caso una miriade di siti pedopornografici in cui c’erano ancora i video di Tiziana, un gruppo denominato Gruppo Emme.

Il pool costituito negli USA mira a individuare sia i server che pubblicano questi video illegali, tra cui ce ne sono anche alcuni cinesi, sia di denunciare l’azienda che li nasconde, che ne garantisce l’anonimato ovvero fa in modo che i responsabili dei vari siti non vengano individuati.

Dichiara e accusa la signora Giglio: “grazie a questo team statunitense si farà in modo che si cancelleranno tutti i video esistenti in rete. Due server stanno a Milano e la maggior parte sono italiani che guadagnano ancora con i video di mia figlia. La mia battaglia non si fermerà mai perché non è solo per Tiziana ma è per tutte le donne vittime del revenge porn, che è una violenza sia fisica che psicologica“.