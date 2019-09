Il cantiere in autostrada e la lastra che lo ha schiacciato: gravissimo un 24 enne di Polizzi Generosa

Facebook



Shares

Un 24 enne di Polizzi Generosa è rimasto schiacciato da una lastra di cemento mentre lavorava nel cantiere in autostrada fra gli svincoli di Enna e Caltanissetta. L’incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi. Il giovane che avrebbe riportato diverse fratture e un trauma cranico è stato trasportato in elicottero all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove si trova adesso ricoverato in rianimazione. Le condizioni sarebbero molto gravi.

Il giovane, di cui non si conoscono le generalità, insieme al padre lavorava ai lavori di manutenzione straordinaria di un viadotto. La comunità di Polizzi Generosa è così nuovamente funestata da un grave incidente sul lavoro dopo che pochi giorni fa un operatore ecologico fu colpito e morì a seguito di un fulmine.

Immagine di repertorio - Elisoccorso 118 Sicilia. Base Catania ospedale Cannizzaro