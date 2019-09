Enna: riduce in fin di vita la convivente 40 enne

Facebook



Il 64 enne Gaetano Giannotto di Villarosa, in provincia di Enna, ha sparato numerosi colpi di pistola all’indirizzo della convivente 40 enne Elisabetta Zamacau “rea” di voler far ritorno in Romania con il figlioletto nato proprio dalla relazione con il Giannotto.

Il tentato omicidio nella casa dove la coppia abitava in contrada Villapriolo. La 40 enne, raggiunta dai proiettili al torace, all’addome e all’inguine è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania dove ha subito un delicato intervento chirurgico. L’uomo è stato arrestato.