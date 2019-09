Drammatico incidente fra Augusta e Villasmundo, perdono la vita due donne

Facebook



Shares

Drammatico scontro frontale durante la serata di sabato 21 settembre lungo la SP 3 fra i comuni di Augusta e Melilli in frazione Villasmundo. A scontrarsi una KIA e una Fiat 500 X. A perdere la vita la 79 enne Rosa Marino e l’81 enne Paolina Savasta che viaggiavano sulla KIA, ferito in maniera non grave il conducente della stessa auto ricoverato al nosocomio di Lentini dove è ricoverata anche la ragazza che viaggiava sull’altra auto al fianco di un 19 enne che è rimasto seriamente ferito alla guida della sua Fiat 500X e che è ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania.

I Carabinieri del Comando Compagnia di Augusta si sono occupati dei rilievi ai fini di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Immagine di repertorio