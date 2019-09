Domenica di sangue sul Grande Raccordo Anulare: due morti

Facebook



Un tragico incidente ha funestato la mattinata lungo Grande Raccordo Anulare al km 22, in località Settebagni, a causa di un incidente che ha coinvolto un’autovettura e una moto. Nell’impatto due persone sono morte.

Sul posto sono giunti operatori del 118, Polizia stradale e squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità. La strada è rimasta chiusa per più di un’ora per consentire i rilievi da parte delle Forze dell’Ordine. Il traffico è stato deviato lungo la complanare in corrispondenza del km 20. La carreggiata è tornata ad essere fruibile poco dopo le ore 10.

