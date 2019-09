Di Maio: Taglio parlamentari sarà banco di prova per il PD

Facebook



Sembra rispondere ad Alessandro Di Battista il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio quando afferma “Qualcuno dice ‘non vi fidate del Pd, attenti, non fatevi fregare’ Io dico a tutti la fiducia si dimostra!“. Per Di Maio la vera prova del nove “sarà la legge di bilancio di dicembre. Il minimo sindacale è evitare l’aumento dell’iva. Si rischiava che ogni famiglia pagasse circa 540 euro in più l’anno prossimo. E poi c’è tanto da fare nella stessa legge: dobbiamo dare ai lavoratori un salario minimo e abbassare le tasse. Altrimenti che cavolo ci stiamo a fare al Governo?“

Precisa di non muoversi in base a ideologie ma di aver accettato di lavorare con forze politiche di destra o di sinistra. Per Di Maio il taglio dei parlamentari andrà fatto nelle prime due settimane di ottobre “Perché qualsiasi cosa accada, alla fine voglio poter dire a tutti che siamo riusciti in una riforma che gli italiani aspettavano da decenni“.