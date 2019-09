Facebook



Un uomo di 59 anni si è suicidato all’interno della propria abitazione in contrada Cammarella a Caltanissetta. L’uomo, un elettricista, si sarebbe impiccato all’interno della propria abitazione.

L’allarme è stato dato dai familiari ma all’arrivo dell’ambulanza i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ignoti i motivi che avrebbero indotto l’uomo al tragico gesto. Indagano i Carabinieri.