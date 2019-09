Al Milano Fashion Show brilla Alviero Martini

Facebook



di Giuseppe Proiti

La settimana della moda a Milano si è riconfermata con un clamoroso e inaspettato successo della kermesse Milano Fashion Show 2019 svoltasi sabato 21 settembre presso l’esclusivo Palazzo Barozzi (Istituto dei Ciechi) a Milano. La struttura, per la prima volta, ha aperto le porte a un evento di moda che ha visto protagonisti noti brand del luxury.

Eleganza, questa è stata la protagonista assoluta del meraviglioso evento. La conduzione della serata è stata affidata alla modella gieffina Ambra Lombardo che con il giusto appeal di humor, professionalità ed eleganza ha arricchito la serata. La direzione artistica e tutta l’organizzazione ha visto al timone lui, Steven G Torrisi che si distingue per eccellenza e qualità, passione e dedizione lavorativa, superando tutte le aspettative, affiancato quest’anno dalla collaborazione nel settore di Valentina Fioravanti della Voguestyle Agency e Alfred Ejlli.

Le luci della ribalta si sono accese con l’apertura della nuova collezione di ALV “Andare Lontano Viaggiando” del celebre stilista internazionale special guest Alviero Martini il quale con la collaborazione del licenziatario Christian Raggi ha presentato in anteprima la new entry “Speciali Punti Luce casa 2020”, novità assoluta che portano il marchio ALV. A seguire Rezarta Skifteri, la popolare e incantevole stilista di successo nel territorio albanese. Ospite d’onore Giuseppe Fata “il genio dell’ arte sulla testa“ di fama internazionale, Nuccia Burgaretta in arte

Nux, la poliedrica artista e fashion designer, Yuri Bombello stilista emergente svizzero, ancora Filo e Pietra by Agata Mannino che ha proposto la collezione “Medusa” di

pietre rubino e coralli, Daniel Hio bag designer con il suo marchio Made in Italy, e per

concludere Luxanty Brand con i suoi gioielli e accessori preziosi Made in Italy dallo stile raffinato e ricercato.

Durante la serata la conduttrice ha presentato un nuovo modo fashion per riscaldare la casa con il marchio “CalorArt” brevettato dal maestro Antonio Petrarca.

Tantissimi ospiti al Barozzi, oltre ottocento presenze, con un parterre di tutto rispetto a partire da Carlo Alberto Terranova, Anton Giulio Grande, Lella Curiel, Lucia Bramieri, Alessandro Bernabei, Andrea Biandrino, Andrea Scargella, Barbara De Santi, Benedetta Pettinari, Biagio Danelli, Wanda Fischer, Gennaro Lillio, Gennaro Marchese, Greta Tedeschi, Lubamba, Milton Morales, Martina Nasoni, Nando Moscariello, Nicola Pisaniello, Silvia Stella, Kiko’ Nalli, Sonia Zandonim, Turchese Baracchi, Giada Farano, Leandro Greco, Barbara Francesca Ovieni, Enrico Contarin, Ivana Icardi, Nicola Iadanza, Manila Gorio, Christian Imparato.

Lo Show ha visto coinvolte alcune importanti agenzie partners di moda tra le quali ricordiamo e rivolgiamo i ringraziamenti come Nit Production by Gianluigi Sannino, Agenzia M.M. Model Management by Cinzia Baradel – Peter Stefanutto, Agenzia The Fashion Management by Mario Tomaselli.

Un ringraziamento speciale va anche alle figure di rilievo del gruppo make up Vanity di Enza Mignacca (in particolare la docente Moira Vinciguerra, Rossana Redi, Loriana Maccarrone, Giulia Calogero, Katya Augello, Paolo Conti, fotografo dello staff “Vanity”) del gruppo Jonathan Tabacchiera, agli Hair Stylist Oreste Cuomo Art Director, Carlo Di Martini Accademia Director, Carmelo Spina, al fotografo ufficiale dell’evento Francesco Masi.

Il “professionista innamorato del suo lavoro“, come ama definirsi Steven G Torrisi, rinnova l’appuntamento al prossimo anno con punte di eccellenza ancora maggiori e nuove sorprese.