Una donna di 38 anni questa mattina poco prima delle otto si sarebbe gettata sotto un convoglio Trenord alla stazione di Olgiate Molgora. La circolazione ferroviaria è stata interrotta e i treni hanno subìto ritardi di circa 120 minuti.

Per quanto i soccorsi siano scattati immediatamente per la povera vittima non c’è stato nulla da fare.

Sul posto si sono recato Vigili del Fuoco, Carabinieri e naturalmente il personale medico del 118 con ambulanza e automedica.

Immagine di repertorio