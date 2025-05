Aborto, pro life in piazza a Roma: “Piena sintonia con Papa Leone XIV su difesa vita”

Il corteo alle 14.30 da piazza della Repubblica, passaggio per le vie del centro fino a via dei Fori Imperiali Attese migliaia di persone oggi a Roma per la manifestazione nazionale ‘Scegliamo la Vita’ per dire no all’aborto, all’eutanasia, al suicidio assistito e alla manipolazione degli embrioni umani. In piazza centinaia...